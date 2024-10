Halloween 2024, ecco quali sono i costumi scelti dalle star. FOTO

Per le celebrity di tutto il mondo Halloween è un'occasione imperdibile per sfoggiare look inediti e ispirati ai propri personaggi preferiti. Chi ha realizzato il travestimento più divertente? Chi quello più riuscito? I fan sono la giuria di questa coloratissima gara a suon di costumi stravaganti che si disputa sui social media. Non tutti hanno scelto costumi spaventosi. Ad Halloween, anche tra le star, spopolano le icone della cultura pop