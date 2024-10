Halloween 2024, 15 idee trucco donna ispirate a film e serie tv

2/15 Warner Bros. Pictures/Supplied by LMK/Ipa/Fotogramma

VALAK, IL DEMONE DI THE NUN - La creatura terrificante dei due film della saga spin-off di The Conjuring è una delle più spaventose viste sul grande schermo negli ultimi anni. I suoi occhi e il suo ghigno spuntano nell'oscurità. Il make-up è a due toni, col cerone bianco e il nero, per gli occhi, la bocca e i solchi delle rughe. Il tocco in più? Un paio di lentine per sbiancare e ingiallire le pupille

