Avatar: La Via dell’Acqua, il kolossal di James Cameron torna in sala

Dopo aver conquistato il pubblico mondiale nel 2022, il film si prepara a riaccendere le sale italiane con una nuova distribuzione speciale. Un evento che promette di regalare ancora una volta la magia del mondo di Pandora agli spettatori



Dopo aver conquistato il pubblico mondiale nel 2022, il film Avatar: La Via dell’Acqua si prepara a riaccendere le sale cinematografiche italiane con una nuova distribuzione speciale in 3D. Il kolossal firmato da James Cameron tornerà sul grande schermo per un periodo limitato, un evento che promette di regalare ancora una volta la magia del mondo di Pandora agli spettatori. Si tratta di un evento cinematografico molto atteso dai fan. Il sequel diretto e prodotto da Cameron sarà proiettato nuovamente in Italia dal 2 all’8 ottobre, offrendo agli spettatori la possibilità di vivere o rivivere l’esperienza immersiva che ha reso celebre il film. L’opera ha riscosso un trionfo planetario, sia dal punto di vista della critica sia da quello degli incassi: oltre 2,3 miliardi di dollari raccolti al box office internazionale e un Oscar vinto nella categoria Migliori effetti visivi.

L’annuncio ufficiale La conferma del ritorno nelle sale è arrivata direttamente da 20th Century Studios, che ha accompagnato la notizia con un teaser inedito (che potete guardare nel video che trovate in testa a questo articolo) diffuso attraverso i canali social ufficiali. Insieme al video promozionale è stato presentato anche il nuovo poster che accompagna l’iniziativa, alimentando l’entusiasmo dei fan. Approfondimento Avatar: La Via dell’Acqua, il kolossal torna al cinema in 3D

Il successo planetario e la trama Avatar: La Via dell’Acqua ha conquistato un posto nella storia del cinema come terzo film con il maggiore incasso di tutti i tempi a livello mondiale. La pellicola ha ridefinito ancora una volta gli standard degli effetti visivi, imponendosi come punto di riferimento tecnico e narrativo. La storia prende avvio oltre dieci anni dopo gli eventi del primo capitolo. Al centro della narrazione c’è la famiglia Sully, formata da Jake, Neytiri e i loro figli, che deve affrontare nuove minacce. Il film segue il loro percorso di sopravvivenza, tra battaglie, tragedie e il legame che li spinge a proteggersi l’un l’altro di fronte ai pericoli che incombono. Approfondimento Avatar: The Last Airbender, sette nuovi membri nel cast

Produzione e sceneggiatura L’imponente progetto è stato diretto e prodotto da James Cameron, affiancato dal produttore Jon Landau, venuto a mancare negli ultimi anni. Alla sceneggiatura Cameron ha lavorato insieme a Rick Jaffa e Amanda Silver, mentre David Valdes e Richard Baneham hanno ricoperto il ruolo di produttori esecutivi. Approfondimento Avatar 3, pubblicate nuove immagini del film di James Cameron