Dracula: A Love Tale, il film di Luc Besson uscirà all'inizio del 2026

Luc Besson ha voluto enfatizzare il lato romantico e malinconico del principe vampiro: “È una storia d’amore su un uomo che aspetta 400 anni la reincarnazione dell’amore”, ha dichiarato il regista. Il suo Dracula non è una belva selvaggia, ma un elegante dandy in decadenza, guidato dalla memoria e dall’amore più che dall’istinto predatorio.

Secoli dopo, nella Parigi della Belle Époque (precisamente nel 1889), Dracula scorge in una giovane donna di nome Mina il volto di Elisabeta. Questo incontro riaccende in lui la speranza, innescando una spirale emotiva che mescola salvezza e dannazione. Mina, affascinata da Vlad, si trova al centro di una passione che supera le barriere del tempo — e forse della morte.

La narrazione si apre nella Transilvania del XV secolo. Il principe Vlad, dopo aver perso la moglie Elisabeta, rinnega Dio e scatena una maledizione che lo condanna all’immortalità. Così nasce Dracula : non un mostro assetato di sangue, ma un’anima tormentata e animata da un unico, insaziabile desiderio — ritrovare la sua amata perduta.

Cast e ambientazione

A interpretare questo Dracula profondamente umano è Caleb Landry Jones, già protagonista di Dogman, sempre diretto da Besson. L’attore regala al personaggio un approccio raffinato, dolente e fisico, curando perfino l’accento rumeno per garantire coerenza temporale e culturale.

Accanto a lui troviamo Christoph Waltz, Matilda De Angelis, Zoë Bleu (nel doppio ruolo di Elisabeta e Mina), Ewens Abid nel ruolo di Jonathan Harker e Romain Levi in quello del capitano Wernus. Una galleria di personaggi che richiama l’estetica gotica tradizionale, ma assume sfumature moderne, in linea con la sensibilità di Besson, capace di intrecciare spettacolo visivo e pulsioni intime. Il produttore del film, Peter Jarowey (Vertical), ha dichiarato: “Luc è un visionario unico, e la sua interpretazione elevata della storia di Dracula è qualcosa che solo lui avrebbe potuto immaginare”.

Dracula: A Love Tale, atteso nelle sale per primi mesi del 2026, è molto più di un semplice adattamento: è una completa rilettura del mito creato da Bram Stoker. Besson firma la regia, la sceneggiatura e la produzione, confermando la sua volontà di offrire una visione personale, raffinata e profondamente emotiva di una delle figure più iconiche dell'immaginario gotico.