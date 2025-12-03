Con la delibera sul diritto al rimborso del pedaggio autostradale, "l'Autorità ribadisce un principio essenziale: il pay per use, il pedaggio deve essere sempre equo e proporzionato al servizio effettivamente usufruito. È un atto di tutela verso i viaggiatori". Questo il commento di Nicola Zaccheo, presidente di Art. L'Autorità, è stato sottolineato, non può “non tener conto dell'importanza dei cantieri per la manutenzione, la sicurezza, e il miglioramento dell'infrastruttura, ma occorre allo stesso tempo considerare un altro aspetto fondamentale, cioè quello della sostenibilità complessiva del sistema”, ha proseguito Zaccheo. Secondo il quale “contemperare i diritti degli utenti con la tenuta economica delle infrastrutture è indispensabile per garantire un equilibrio duraturo".

