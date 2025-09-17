Autostrade, verso pedaggi meno cari: in arrivo nuovo sistema tariffe

Al di là della questione pedaggi, nella relazione dell’Autorità di regolazione dei trasporti si ricorda che la riforma delle concessioni autostradali, avviata nell'ambito del Pnrr, ha poi rafforzato le competenze dell'Autorità stessa per quanto riguarda lo spinoso tema delle concessioni. E lo ha fatto sia per quanto riguarda la fase di definizione delle procedure di affidamento delle nuove concessioni che per i procedimenti di aggiornamento e revisione delle convenzioni di quelle già vigenti (e quindi anche dei relativi Piani economico finanziari). In particolare si sono introdotte modifiche che prevedono "un iter procedurale con termini perentori e non prorogabili indefinitamente"