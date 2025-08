Autostrade, i pedaggi e le tariffe 2025 in tutta Italia

Quando si parla di tariffa unitaria ci si riferisce a un coefficiente variabile applicato al pedaggio autostradale, che tiene conto di fattori come le caratteristiche dei tratti percorsi, la concessionaria della tratta e anche la classe del veicolo. Ad esempio, come riporta il sito di Autostrade per l'Italia per la classe A, che si riferisce alle automobili, la tariffa media è di circa 0,075 €/km in pianura e 0,089 €/km in montagna. Per la classe B invece, cioè per i veicoli più grandi, la tariffa media è di circa 0,077 €/km in pianura e 0,091 €/km in montagna