Telefono Amico chiede supporto : "2,3 mln di chiamate in 10 anni"

L'associazione chiede il sostegno delle istituzioni per garantire la formazione dei volontari e la continuità di un servizio sempre più essenziale. Registrato un aumento del 22% per le richieste di aiuto negli ultimi tre anni

In dieci anni oltre 2,3 milioni di persone hanno contattato Telefono Amico Cevita, la rete nazionale di centri di ascolto attiva dal 2005 che raccoglie un’esperienza di oltre sessant’anni di sostegno telefonico e ascolto empatico. Solo nell’ultimo triennio la crescita delle richiesta è stata del 22%, passando dalle 188.733 chiamate del 2022 alle 229.901 del 2024. In parallelo, l’impegno dei volontari ha registrato un +11%, con 55.752 turni di ascolto in dieci anni. La crescita della domanda sta però mettendo sotto pressione la capacità dell’associazione di formare nuovi volontari, requisito indispensabile per garantire un ascolto competente e rispettoso delle linee etiche del servizio.

"Epidemia globale di solitudine": perchè serve un servizio d'ascolto La crescita delle chiamate a Telefono Amico Cevita si inserisce in un contesto globale che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha di recente definito una vera e propria "epidemia di solitudine". Secondo il più recente rapporto della Commissione sulle Relazioni Sociali dell'OMS, circa una persona su sei nel mondo soffre di solitudine cronica, con un impatto sulla salute paragonabile a quello di fumare 15 sigarette al giorno. La solitudine, sottolinea l'OMS, aumenta il rischio di morte prematura del 30%, oltre ad aggravare condizioni come ansia, depressione, malattie cardiovascolari e declino cognitivo.

Chi si rivolge a Telefono Amico: i dati Nell'ultimo anno la fascia d'età più rappresentata tra chi si rivolge al servizio Telefono Amico Cevita è quella tra i 36 e i 55 anni, con una prevalenza di uomini. Le problematiche più frequenti riguardano solitudine, difficoltà familiari e sentimentali, ma anche ansia, precarietà lavorativa e incertezza per il futuro. Durante la pandemia da Covid-19 il servizio ha vissuto un aumento esponenziale delle chiamate, che non è più rientrato ai livelli precedenti. Il bisogno di confronto umano, di qualcuno che "ascolti davvero", è diventato una costante nella vita di molte persone.

Professionalizzazione del volontariato: la formazione Ogni aspirante volontario partecipa a un corso di formazione di almeno 12 incontri, imparando tecniche di ascolto attivo, comunicazione empatica e gestione delle emozioni. Non servono competenze specifiche: ciò che conta è la disponibilità, la sensibilità e la capacità di sospendere il giudizio. Tuttavia, senza risorse economiche e logistiche adeguate, il numero di corsi formativi resta limitato, impedendo all'associazione di rispondere pienamente alla crescente domanda. "Abbiamo tante persone disposte a impegnarsi," sottolinea Marco Petino, presidente di Telefono Amico Cevita, "ma servono strumenti, formatori, spazi e sostegno. Per questo chiediamo alle istituzioni di riconoscere il valore del nostro lavoro e investire nella formazione. Serve costruire insieme un sistema di ascolto stabile e diffuso, capace di rispondere in modo coordinato a un bisogno sempre più urgente". Dal mese di ottobre 2025, Telefono Amico Cevita è entrata ufficialmente a far parte del MoVI – Movimento di Volontariato Italiano, come prima rete tematica nazionale dedicata all'ascolto e al sostegno emotivo. Questo ingresso rappresenta un riconoscimento importante del valore sociale e culturale del servizio e rafforza il ruolo dell'associazione all'interno del panorama del volontariato italiano.