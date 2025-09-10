I suicidi in Italia sono in crescita, ma manca un piano di prevenzione

Nel nostro Paese ogni mese si tolgono la vita oltre 300 persone al mese, dieci al giorno. E i numeri sono in aumento. Ma non esiste un piano nazionale integrato per la prevenzione né un sistema di monitoraggio in tempo reale. L'associazione Telefono Amico, nata nel 1967, è una realtà fondamentale di supporto e ascolto, ma da sola non può bastare. Intervista alla presidente Rigon: "Il suicidio è diventato un'emergenza. Ma lo stigma è ancora troppo forte. Chiediamo azioni coordinate"