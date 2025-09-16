Che rapporto abbiamo con la solitudine digitale?

Diffidenza o arricchimento? Non esiste un unico modo di essere connessi, né un solo modo di sentirsi soli. Lo dimostra la nuova indagine “Le solitudini tra noi”, realizzata da Hearts & Science, che ha indagato il legame tra solitudine, socialità e vita online analizzando un campione di 2 mila utenti, tra giovani e giovani adulti. Sono emersi due macro profili distinti che raccontano approcci radicalmente diversi