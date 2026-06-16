I dati raccolti offrono un’indicazione del grado di consapevolezza dichiarata rispetto alla presenza di bande giovanili nei contesti locali. Il 52% dei cittadini dichiara di non avere alcuna informazione in merito. Il 33,5% riferisce di aver appreso dell’esistenza di bande giovanili in modo indiretto, tramite racconti di parenti, amici o conoscenti. Il restante 14,5% afferma di essere a conoscenza del fenomeno per esperienza diretta, avendolo vissuto personalmente o attraverso un contatto concreto.

A integrazione dell’analisi sulla presenza territoriale delle bande giovanili, i dati dell’indagine offrono un quadro piuttosto chiaro delle condotte più frequentemente associate alle bande giovanili. Ai primi posti si collocano gli episodi di insulti e derisione (68,5%) e gli atti di vandalismo (67,3%), seguiti dalle minacce (60,8%) e dalle aggressioni fisiche (46,8%). Percentuali non trascurabili riguardano anche i reati minori: il 43,4% dei cittadini segnala scippi e borseggi, mentre il 42,6% cita furti di automobili o motorini. Meno frequente, ma comunque elevata, è l’associazione con episodi di molestie o violenza sessuale, indicata dal 25,4% del campione.

Secondo il 42,4% degli interpellati le bande giovanili sono formate da ragazzi italiani e stranieri insieme, a indicare una visione del fenomeno come realtà eterogenea e mista. L’idea di gruppi composti esclusivamente da stranieri è indicata nel 25,4% dei casi, mentre nel 16,6% si fa riferimento a bande formate solo da italiani. I contesti in cui, secondo i cittadini, le gang giovanili risultano maggiormente operative sul territorio e i luoghi ritenuti più frequentemente associati alla loro attività sono le periferie (24,3%), i locali notturni (14%) e gli spazi aggregativi giovanili, come piazze e centri sportivi (12,8%), mentre valori più contenuti si rilevano per il centro storico (9,6%) e per le scuole (4,6%). Nella maggior parte dei casi (32%), però, la risposta dei cittadini è stata “ovunque”.

Quasi sette cittadini su dieci (69%) dichiarano di aver evitato, almeno una volta, alcune aree del proprio territorio perché considerate frequentate da gang giovanili. Nel dettaglio, il 34,6% afferma di aver evitato tali zone in modo occasionale, mentre il 25% riferisce di farlo con frequenza. Un ulteriore 9,4% adotta sistematicamente questa strategia, evitando sempre determinati spazi urbani.