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Cronaca

Meno reati ma più violenza: il paradosso dei minori in Italia

Roberta Cavaglià
©Getty

L’Italia resta tra i Paesi Ue con i tassi più bassi di criminalità minorile, ma cresce il coinvolgimento degli adolescenti in reati violenti come rapine, lesioni personali, risse e minacce, così come la diffusione delle armi. Un rapporto di Save the Children

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