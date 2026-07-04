Il premio medio della Rc Auto pagato in Italia è ancora più alto rispetto alla media degli altri paesi Ue ma, come scrive l'Ania nel rapporto annuale, il gap si è progressivamente ridotto negli ultimi anni: lo scorso anno era di 32 euro, “segnale di un quasi completo allineamento”, a giudizio dell'associazione che raggruppa la maggior parte delle compagnie italiane.

Nello specifico, il premio medio segnalato da Ania è di 415 euro (leggermente più basso di quello segnalato dall'indagine Iper di Ivass), ma confrontabile con gli altri Paesi europei, dove la media è di 383 euro. Il premio medio europeo è cresciuto del 37% rispetto alla media del periodo 2008-2012 (279 euro) mentre il premio medio italiano è in calo del 16% rispetto allo stesso arco temporale (era di 491 euro). Il gap con l'Europa segnalato nel 2024 era di 24 euro (36 nel 2023).

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