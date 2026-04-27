La clausola, si legge ancora, "va considerata non già isolatamente ma in relazione anche alle altre clausole di cui si compendia il contenuto del contratto e al tenore complessivo del testo contrattuale, al fine di verificare se nello specifico caso concreto essa determini un 'significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto'. Va allora accertato se la clausola venga a configurarsi nella specie come abusiva in quanto volta a limitare la possibilità per il consumatore di esplicare pienamente la propria autonomia contrattuale nella fondamentale espressione rappresentata dal libero accesso al mercato". Per questi motivi, quindi, la Cassazione ha accolto il ricorso: ha annullato la sentenza della Corte d'Appello di Milano e ordinato un nuovo esame della vicenda davanti alla stessa Corte, in nuova composizione.