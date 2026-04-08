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Constatazione amichevole digitale per incidenti stradali: cosa cambia per assicurazioni

Cronaca
©Ansa

In base al regolamento Ivass, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 7 aprile 2025, "le imprese di assicurazione mettono a disposizione dei contraenti e degli assicurati applicazioni informatiche, tramite un software progettato e sviluppato per essere utilizzato anche su dispositivi mobili, e accessibile via web, per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro e la trasmissione telematica". Gli automobilisti potranno comunque scegliere se ricorrere al tradizionale documento cartaceo oppure utilizzare il form

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Scatta l'obbligo per le compagnie assicurative di mettere a disposizione dei propri clienti il modulo Cai (costatazione amichevole di incidente) in formato digitale. Lo ricorda Aiped, associazione italiana periti estimatori danni, che ha partecipato all'iter avviato dall'Ivass per introdurre in Italia il modulo di constatazione amichevole digitale. Una possibilità prevista dal regolamento Ivass, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 7 aprile 2025, che concedeva alle imprese assicuratrici un anno di tempo per adeguarsi alla nuova disposizione.

Cosa cambia 

In base a tale regolamento, spiega Aiped, "il modulo di denuncia può essere compilato su un documento cartaceo o, in alternativa, su dispositivo informatico, a scelta dell'assicurato. Le imprese di assicurazione mettono a disposizione dei contraenti e degli assicurati applicazioni informatiche, tramite un software progettato e sviluppato per essere utilizzato anche su dispositivi mobili, e accessibile via web, per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro e la trasmissione telematica. Il modulo di denuncia di sinistro redatto su documento informatico è sottoscritto con modalità di firma aventi requisiti di sicurezza non inferiori a quelli stabiliti per la firma elettronica avanzata dal Regolamento eIDAS, dal Codice dell'Amministrazione Digitale, e dai relativi provvedimenti attuativi".

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Resta la possibilità di scelta fra modulo cartaceo e formato digitale

"Gli automobilisti tuttavia in caso di sottoscrizione di un contratto assicurativo  - ricorda il presidente Aiped, Luigi Mercurio - avranno la facoltà quando si verifica un sinistro stradale, di scegliere se ricorrere al documento cartaceo o utilizzare il formato digitale tramite App o web. La modalità informatica di compilazione del modulo di denuncia del sinistro non sostituisce infatti quella cartacea ma è prevista come alternativa. Una possibilità che non è stata messa in discussione, considerando che la digitalizzazione totale del modulo di denuncia di sinistro avrebbe comportato conseguenze per gli automobilisti, complicando loro la vita e limitando l'accesso a quegli utenti che hanno meno dimestichezza con gli strumenti digitali e informatici".

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