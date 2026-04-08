In base al regolamento Ivass, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 7 aprile 2025, "le imprese di assicurazione mettono a disposizione dei contraenti e degli assicurati applicazioni informatiche, tramite un software progettato e sviluppato per essere utilizzato anche su dispositivi mobili, e accessibile via web, per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro e la trasmissione telematica". Gli automobilisti potranno comunque scegliere se ricorrere al tradizionale documento cartaceo oppure utilizzare il form

In base a tale regolamento, spiega Aiped, "il modulo di denuncia può essere compilato su un documento cartaceo o, in alternativa, su dispositivo informatico, a scelta dell'assicurato. Le imprese di assicurazione mettono a disposizione dei contraenti e degli assicurati applicazioni informatiche, tramite un software progettato e sviluppato per essere utilizzato anche su dispositivi mobili, e accessibile via web, per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro e la trasmissione telematica. Il modulo di denuncia di sinistro redatto su documento informatico è sottoscritto con modalità di firma aventi requisiti di sicurezza non inferiori a quelli stabiliti per la firma elettronica avanzata dal Regolamento eIDAS, dal Codice dell'Amministrazione Digitale, e dai relativi provvedimenti attuativi".

Resta la possibilità di scelta fra modulo cartaceo e formato digitale

"Gli automobilisti tuttavia in caso di sottoscrizione di un contratto assicurativo - ricorda il presidente Aiped, Luigi Mercurio - avranno la facoltà quando si verifica un sinistro stradale, di scegliere se ricorrere al documento cartaceo o utilizzare il formato digitale tramite App o web. La modalità informatica di compilazione del modulo di denuncia del sinistro non sostituisce infatti quella cartacea ma è prevista come alternativa. Una possibilità che non è stata messa in discussione, considerando che la digitalizzazione totale del modulo di denuncia di sinistro avrebbe comportato conseguenze per gli automobilisti, complicando loro la vita e limitando l'accesso a quegli utenti che hanno meno dimestichezza con gli strumenti digitali e informatici".