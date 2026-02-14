Non s'arresta l'allarme maltempo sull'Italia: oggi, sabato 14 febbraio, è prevista allerta arancione in Campania, Emilia-Romagna, Lazio e Sardegna; gialla in altre nove Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria).

Frana a Formello, gravi disagi nel Cosentino

Nelle scorse ore a Formello, vicino Roma, una frana causata dalle piogge continue ha investito una palazzina di tre piani, causando la morte di un 58enne e il ferimento di altre due persone. Segnalazioni di danni arrivano però da tutto il versante tirrenico centro-meridionale, dalle isole minori e, in particolare, dalla Calabria. Colpite le zone del Cosentino, dove in vari punti, a cominciare dal capoluogo, sono esondati i fiumi Busento e Crati, isolando diverse famiglie. Indicativi i dati sulle precipitazioni: nelle ultime 24 ore rilevati quasi 200 millimetri di pioggia cumulata a Montalto Uffugo, nell'entroterra cosentino. Nel Reggino, a Motta San Giovanni - Allai, sono state registrate raffiche fino a 137,5 chilometri orari. Analoga situazione dall'altra parte dello Stretto, a Messina, con venti oltre 100 chilometri orari; decine di alberi, pali e cartelli della segnaletica stradale crollati e strade allagate.