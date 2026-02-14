Offerte Sky
Maltempo, oggi allerta arancione in Campania, Lazio, E-R e Sardegna. Gialla in altre nove

Cronaca
©Ansa

Una nuova perturbazione dall'Atlantico interessa tutta l'Italia, colpendo in particolare le zone centro-meridionali. Nelle scorse ore, una frana caduta a Formello (Roma) ha ucciso un 58enne. Gravi disagi nel Cosentino

Non s'arresta l'allarme maltempo sull'Italia: oggi, sabato 14 febbraio, è prevista allerta arancione in Campania, Emilia-Romagna, Lazio e Sardegna; gialla in altre nove Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria).

Frana a Formello, gravi disagi nel Cosentino

Nelle scorse ore a Formello, vicino Roma, una frana causata dalle piogge continue ha investito una palazzina di tre piani, causando la morte di un 58enne e il ferimento di altre due persone. Segnalazioni di danni arrivano però da tutto il versante tirrenico centro-meridionale, dalle isole minori e, in particolare, dalla Calabria. Colpite le zone del Cosentino, dove in vari punti, a cominciare dal capoluogo, sono esondati i fiumi Busento e Crati, isolando diverse famiglie. Indicativi i dati sulle precipitazioni: nelle ultime 24 ore rilevati quasi 200 millimetri di pioggia cumulata a Montalto Uffugo, nell'entroterra cosentino. Nel Reggino, a Motta San Giovanni - Allai, sono state registrate raffiche fino a 137,5 chilometri orari. Analoga situazione dall'altra parte dello Stretto, a Messina, con venti oltre 100 chilometri orari; decine di alberi, pali e cartelli della segnaletica stradale crollati e strade allagate.

Le previsioni meteo

Si guarda, adesso, all'evoluzione del fenomeno, che però non sembra voler mollare la presa. Una nuova perturbazione dall'Atlantico interesserà tutte le regioni italiane e, in particolare, quelle centro-meridionali della penisola e la Sardegna.

