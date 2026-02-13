Per la giornata odierna è stata diramata una allerta di colore arancione per quanto riguarda la Calabria mentre sarà di colore giallo in Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria. Per precauzione è stata disposta la chiusura delle scuole ad Alghero e anche a Messina

Continua a sferzare, specie sul Centro-Sud, il maltempo in Italia. Per la giornata di oggi, 13 febbraio, è stata diramata una allerta di colore arancione per quanto riguarda la Calabria mentre è di colore giallo in altre quattro regioni: Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria. Proprio per precauzione ed in vista di possibili disagi, è stata disposta la chiusura delle scuole ad Alghero e anche a Messina. Ieri nel Sassarese tre giovani sono rimasti feriti da alberi caduti per il forte vento.

Come segnalano anche gli esperti de "Il meteo.it ", l’alta pressione sosterrà nelle prossime ore un intenso flusso occidentale proveniente dall’Atlantico, fattore che contribuirà a far proseguire le perturbazioni dirette verso l’Italia. Nel weekend il nostro Paese verrà attraversato da un nuovo intenso ciclone e, dopo una breve tregua odierna, con le prime piogge in arrivo solo in serata in Sardegna e nel Nord-Ovest, sabato 14 il maltempo riguarderà tutto il nostro Paese. Domenica 15 il ciclone sferzerà soprattutto il Sud portando nuvole e precipitazioni sul medio Adriatico, sulle regioni meridionali e in Sicilia. La tempesta si allontanerà dall'Italia nella notte tra domenica e lunedì 16 anche se per poco, visto che una nuova perturbazione è attesa proprio ad inizio della prossima settimana, con nuove precipitazioni.

Forte vento su Messina, scuole e impianti sportivi chiusi

Scuole chiuse oggi, venerdì 13 febbraio, a Messina. Il sindaco Federico Basile, considerato il perdurare delle condizione di maltempo, ha emesso un'ordinanza che prevede la chiusura di tutti gli istituti scolastici pubblici, privati e parificati di ogni ordine e grado; delle strutture educative e assistenziali a gestione diretta e indiretta; impianti sportivi comunali, mercati rionali, cimiteri e ville comunali. “Nonostante le previsioni tendano a migliorare durante la mattinata di domani - spiega l'assessore comunale alla Protezione civile Massimiliano Minutoli - la decisione è stata presa per tutelare la sicurezza della popolazione, considerando che i venti continueranno anche durante la notte e potrebbero generare forti disagi”.

Nuova voragine su lungomare a Catania

Ha chiuso nuovamente il lungomare di Catania dove all'altezza della Tavernetta una nuova voragine - dopo i danni causati dal ciclone Harry a metà gennaio - ha reso necessario un nuovo divieto di circolazione sul tratto di strada che si affaccia sulla scogliera. Le auto sono state deviate lungo via Del Rotolo. A darne notizia è stato sui social il sindaco Enrico Trantino che ha anche raccomandato "prudenza" in vista dell'allerta meteo di queste ore. "Ai cittadini raccomandiamo di non avventurarsi sul lungomare e di cercare percorsi alternativi per accedere nella zona Sud della città", ha scritto il primo cittadino.

In Sardegna frane, alberi caduti e fotovoltaici divelti

Le piogge e le fortissime raffiche di vento, legate alla perturbazione che sta interessando l'intero territorio regionale della Sardegna, hanno causato nelle scorse ore frane, smottamenti, oltre a numerosi alberi caduti e a impianti fotovoltaici divelti. Nella giornata di ieri le squadre operative dei quattro comandi provinciali dei Vigili del Fuoco hanno effettuato circa 500 interventi. Le principali tipologie di intervento hanno riguardato la messa in sicurezza di edifici con la rimozione di parti pericolanti. Il maltempo ha colpito inizialmente l'area di Nuoro, per poi estendersi al territorio di Sassari. Nel Nuorese diverse strade provinciali sono state chiuse per alberi caduti sulla carreggiata. Nell'Oristanese l'area più colpita è quella servita dal Distaccamento Vigili del fuoco di Abbasanta. Oggi, come detot, per precauzione scuole chiuse ad Alghero.