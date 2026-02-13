Ciclone di San Valentino, allerta meteo in Campania e Sardegna

Introduzione

L’Italia si prepara a un nuovo peggioramento delle condizioni meteo. È in arrivo il cosiddetto "ciclone di San Valentino", un vortice destinato a riportare piogge diffuse, venti forti, neve sui rilievi e mareggiate importanti soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole maggiori. Le prime allerte sono già scattate: arancione in Calabria e in ampie zone della Campania e della Sardegna, gialla in altre aree del Sud e del Centro. La fase più intensa è attesa tra sabato 14 e domenica 15 febbraio, con un parziale miglioramento previsto solo a partire dalla seconda parte di domenica, anche se l’instabilità potrebbe proseguire nei giorni successivi.