Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Muro contenimento crolla su palazzina a Formello, un morto e 2 feriti

Cronaca

 Il crollo si è abbattuto su una palazzina sottostante. A quanto si apprende, altre due persone sono rimaste leggermente ferite e trasportate in codice giallo in ospedale

ascolta articolo

Un uomo di circa 58 anni è morto travolto dal crollo di un muro di contenimento. E' accaduto ieri sera a Formello (Roma) e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118. Il crollo si è abbattuto su una palazzina sottostante. A quanto si apprende, altre due persone sono rimaste leggermente ferite e trasportate in codice giallo in ospedale. L'area è stata messa in sicurezza e sono stati evacuati dieci abitanti dello stabile. La salma della vittima è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Un'immagine del crollo dai Vigili del Fuoco

Cronaca: Ultime notizie

Allerta arancione in Calabria, esondati due fiumi nel Cosentino

Cronaca

Per la giornata odierna è stata diramata una allerta di colore arancione per quanto riguarda la...

Autostrada Messina-Catania chiusa per forti raffiche di vento

Cronaca

A causa del forte vento il Consorzio autostrade siciliane ha confermato la chiusura...

Muro contenimento crolla su palazzina a Formello, un morto e 2 feriti

Cronaca

 Il crollo si è abbattuto su una palazzina sottostante. A quanto si apprende, altre due...

Processo CasaPound, 12 condanne per riorganizzazione partito fascista

Cronaca

Il caso riguarda l'aggressione del 21 settembre 2018 ai danni di alcuni manifestanti antifascisti...

San Valentino, perché il 14 febbraio è la festa degli innamorati

Cronaca

IIl 14 febbraio milioni di coppie in tutto il mondo si scambiano auguri, regali e messaggi,...

Cronaca: i più letti