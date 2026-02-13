Offerte Sky
L'autostrada Messina-Catania chiusa al traffico per forti raffiche di vento

©IPA/Fotogramma

A causa del forte vento il Consorzio autostrade siciliane ha confermato la chiusura dell'autostrada A18 Catania-Messina nel tratto compreso tra Giarre e Messina Tremestieri, in entrambe le direzioni. Sulla carreggiata sono stati segnalati crolli di alberi

Il maltempo, in queste ore, non lascia tregua soprattutto nel Sud dell'Italia. Una tempesta extratropicale, infatti, è stata registrata sulla Sicilia colpendo soprattutto la fascia nordorientale dell'isola, toccata da raffiche di vento molto forti, anche fino a oltre 170 Km orari. Anche per questo motivo, segnala "La Sicilia", il Consorzio autostrade siciliane poco dopo le 7 di oggi, 13 febbraio, ha confermato la chiusura dell'autostrada A18 Catania-Messina nel tratto compreso tra Giarre e Messina Tremestieri, in entrambe le direzioni. Sulla carreggiata sono stati segnalati crolli di alberi. 

Sempre nelle score ore, a causa del forte vento abbattutosi nel territorio messinese, sono state precauzionalmente chiuse le gallerie Calavà I e Calavà II, lungo la strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, fra i km 83,700 e 85,800, a Gioiosa Marea. La viabilità alternativa ha previsto l’utilizzo della strada provinciale 133 e dell’autostrada A20.

Scuole chiuse oggi, venerdì 13 febbraio, a Messina. Il sindaco Federico Basile, considerato il perdurare delle condizione di maltempo, ha emesso un'ordinanza che prevede la chiusura di tutti gli istituti scolastici pubblici, privati e parificati di ogni ordine e grado; delle strutture educative e assistenziali a gestione diretta e indiretta; impianti sportivi comunali, mercati rionali, cimiteri e ville comunali. “Nonostante le previsioni tendano a migliorare - ha spiegato l'assessore comunale alla Protezione civile Massimiliano Minutoli - la decisione è stata presa per tutelare la sicurezza della popolazione, considerando che i venti continueranno anche durante la notte e potrebbero generare forti disagi”.

Quella appena trascorsa, tra l'altro, è stata una notte difficile proprio a Messina a causa di una bufera e di venti oltre i 100 km orari che hanno flagellato la città e la provincia. Sono crollate decine di alberi anche molto grandi, pali e cartelli, strade allagate. Il blackout ha colpito diverse aree: Camaro Superiore, Forte Petrazza, Sant'Anna, Mili San Marco, Giampilieri Superiore. A Santa Margherita un furgone si è ribaltato a causa delle forti raffiche di Maestrale. Il mezzo si è adagiato sul marciapiede del lungomare. Secondo le prime informazioni non c'era nessuno a bordo. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per liberare la strada da alberi e detriti. Isolate le isole Eolie  perché ha viaggiato solo la Nave della Caronte e Tourist.

Maltempo, oggi allerta arancione in Calabria e gialla in 4 regioni

