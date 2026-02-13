Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Maltempo tra Lazio e Calabria: frana e fiumi esondati

Cronaca

Un uomo di 58 anni è morto a Formello, vicino a Roma, dopo la frana di un costone che ha travolto una palazzina di tre piani. Il cedimento, avvenuto in tarda serata, sarebbe legato alle piogge dei giorni scorsi. Altre due persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale. In Calabria sono esondati i fiumi Busento e Campagnano tra Dipignano, Cosenza e Rende, con famiglie isolate, strade chiuse e numerosi interventi dei soccorritori.

Prossimi video

I titoli di Sky TG24 del 13 febbraio 2026, edizione delle 13

Cronaca

Frana a Formello, crolla palazzina di tre piani: un morto

Cronaca

Maltempo, Musumeci: pronti nuovi provvedimenti

Cronaca

“Stavo solo scherzando”, il rapporto sulla violenza nelle relazioni tra adolescenti

Cronaca

palazzina crollata, Sindaco Formello: c'erano state già della segnalazioni

Cronaca

Valanga a Gressoney-La-Trinité, uomo estratto vivo da neve

Cronaca