Maltempo tra Lazio e Calabria: frana e fiumi esondati

Un uomo di 58 anni è morto a Formello, vicino a Roma, dopo la frana di un costone che ha travolto una palazzina di tre piani. Il cedimento, avvenuto in tarda serata, sarebbe legato alle piogge dei giorni scorsi. Altre due persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale. In Calabria sono esondati i fiumi Busento e Campagnano tra Dipignano, Cosenza e Rende, con famiglie isolate, strade chiuse e numerosi interventi dei soccorritori.
