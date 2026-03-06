Offerte Sky
Torino, attiviste denunciate dopo azione su cartelli

Cronaca

Cinque attiviste di Extinction Rebellion sono state denunciate a Torino dopo aver affisso fogli con i nomi di partigiane su alcuni cartelli stradali, usando acqua e farina. L’azione simbolica, organizzata in vista dell’8 marzo, voleva richiamare l’attenzione sul ruolo delle donne nella Resistenza. Le giovani sono state fermate e identificate dalle forze dell’ordine con l’accusa di imbrattamento.

