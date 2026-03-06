Torino, attiviste denunciate dopo azione su cartelli

Cinque attiviste di Extinction Rebellion sono state denunciate a Torino dopo aver affisso fogli con i nomi di partigiane su alcuni cartelli stradali, usando acqua e farina. L’azione simbolica, organizzata in vista dell’8 marzo, voleva richiamare l’attenzione sul ruolo delle donne nella Resistenza. Le giovani sono state fermate e identificate dalle forze dell’ordine con l’accusa di imbrattamento.
Prossimi video
Morti sospette in ambulanza, indagini su otto decessi
Cronaca
Sondaggio Youtrend, dal referendum alla guerra in Iran
Cronaca
Sondaggio Youtrend, la maggioranza degli intervistati è contraria alla guerra in Iran
Cronaca
Torino, olltre 1300 studenti alla Festa della Matematica
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 6 marzo, edizione delle 13
Cronaca
Allarme bomba al Palazzo di Giustizia di Milano
Cronaca
Milano, ricostruzione funzionante orologio di Leonardo
Cronaca