Torino, attiviste denunciate dopo azione su cartelli

Cinque attiviste di Extinction Rebellion sono state denunciate a Torino dopo aver affisso fogli con i nomi di partigiane su alcuni cartelli stradali, usando acqua e farina. L’azione simbolica, organizzata in vista dell’8 marzo, voleva richiamare l’attenzione sul ruolo delle donne nella Resistenza. Le giovani sono state fermate e identificate dalle forze dell’ordine con l’accusa di imbrattamento.