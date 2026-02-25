Chat e video trovati nei telefoni, secondo quanto ricostruito da Il Messaggero, mostrerebbero richieste di merce gratuita, sconti e avvisi interni per eludere i controlli. Gli indagati si difendono sostenendo di aver pagato regolarmente, mentre ai dipendenti del punto vendita vengono contestati decine di episodi di sottrazioni sistematiche

Ventuno indagati tra poliziotti e carabinieri per furti allo store Coin della Stazione Termini di Roma: un bottino da 184mila euro grazie anche alla complicità di una commessa. Secondo quanto riportato oggi da Il Messaggero, sarebbero i video e le conversazioni trovate nei telefoni dei dipendenti del negozio a rappresentare, per gli inquirenti, elementi chiave dell'indagine per furto aggravato. Nel mirino ci sono commessi ma anche carabinieri, poliziotti e dipendenti di altri esercizi dello scalo ferroviario che avrebbero ottenuto merce a prezzi irrisori o addirittura senza pagare.

Le chat

In una delle chat citate dal quotidiano, un poliziotto scrive a una commessa: "Eh ce l'hai un profumo per me… per me personale però". La risposta della donna è: "Amore mio non ci sono… settimana ti penso". Quando la cassiera ritenuta più coinvolta viene sospesa, un'altra dipendente avverte un agente: "Tieniti questa informazione molto riservata… ci stanno a lavorà sopra". L'agente replica: "Se hai bisogno di un aiuto… so io che cosa proporgli". E ancora, la dipendente commenta: "Si fa dappertutto… solo che qui si è esagerato". I magistrati parlano di "modalità collaudate, frutto di una minuziosa attività di ideazione e programmazione" e di un "sistematico ricorso a mezzi fraudolenti per eludere ogni forma di vigilanza".