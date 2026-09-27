La Provincia di Brindisi ha un nuovo presidente: Elio Ciccarese, appoggiato dal centrosinistra, ha avuto la meglio nella sfida contro Angelo Caforio, esponente del centrodestra, nelle elezioni che si sono tenute oggi, 27 settembre. Trattandosi di una consultazione di secondo grado, i cittadini erano stati chiamati a votare. A esprimere le loro preferenze sono stati soltanto i sindaci e i consiglieri comunali di tutti i Comuni che fanno capo alla provincia di Brindisi. Ciccarese, già sindaco di Torchiarolo e presidente facente funzioni della Provincia, ha vinto grazie a un totale di 49.854 voti ponderati. Caforio, primo cittadino di Latiano, ne ha ottenuti 41.974.

L’affluenza alle elezioni provinciali di Brindisi

Su tutti i 305 sindaci e consiglieri comunali della provincia brindisina, hanno votato in 283. Questa tornata di elezioni provinciali si chiude dunque con il 92,8% di affluenza.

Chi è Elio Ciccarese

Elio Ciccarese è nato il 28 ottobre 1965 a Torchiarolo, di cui è sindaco dal 2020 (alla guida di una coalizione civica). Da lungo tempo lavora nel Comune della cittadina: era il 1997 quando ricopriva per la prima volta la carica di consigliere di minoranza, con Forza Italia. "È con profonda emozione e con un forte senso di responsabilità che assumo la guida della Provincia di Brindisi. Ringrazio l’amico e Presidente del Consiglio Regionale Toni Matarrelli per essersi speso in prima persona alla mia candidatura. Ringrazio tutti i Sindaci e gli amministratori locali di tutto il “campo largo” e non, che attraverso il loro voto e la loro fiducia mi hanno affidato questo importante mandato, che onorerò ogni giorno. Ringrazio il mio avversario, in questa competizione elettorale, il Sindaco di Latiano Avv. Angelo Caforio. Ringrazio la mia amministrazione comunale che compatta come sempre mi ha sostenuto e tutti i miei amici e concittadini che mi hanno supportato. GRAZIE!", ha scritto Ciccarese su Facebook dopo la sua elezione.