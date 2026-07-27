Conferma alla Rocca dei Rettori per il mastelliano che ha battuto Claudio Cataudo - sostenuto dal centrodestra - raccogliendo il 64,9% dei voti. Hanno votato 813 elettori sui 935 amministratori comunali aventi diritto, ovvero l’86,9% del totale

Nino Lombardi è stato confermato Presidente della Provincia di Benevento battendo Claudio Cataudo - sostenuto dal centrodestra - e raccogliendo il 64,9% dei voti. Hanno votato 813 elettori sui 935 amministratori comunali aventi diritto, ovvero l’86,9% del totale.

Il voto a Benevento

Nello specifico, lo spoglio, conclusosi alle ore 23.45 di domenica 26 luglio, ha dato il seguente risultato: Nino Lombardi 56.821 voti ponderati e Claudio Cataudo 30.939 voti ponderati. Per Lombardi si tratta della conferma alla Rocca dei Rettori, con un consenso costruito anche attraverso la rete di amministratori vicini a Clemente Mastella. Non è bastato, invece, il fronte costruito attorno a Claudio Cataudo, sindaco di Ceppaloni e vicesegretario provinciale di Forza Italia.