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Suppletive Reggio Calabria, seggi aperti alle 7: chiudono alle 15. Affluenza al 14,97%

Politica
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Sono riaperti dalle 7 i seggi per la seconda e ultima giornata di voto delle elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria-Locri. La consultazione interessa complessivamente 71 Comuni. Le urne resteranno aperte fino alle 15, poi inizierà lo spoglio delle schede

 

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Sono riaperti alle 7 i seggi per la seconda e ultima giornata di voto delle elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria-Locri. La consultazione interessa complessivamente 71 Comuni. Le urne resteranno aperte fino alle 15, poi inizierà lo spoglio delle schede.

Affluenza al 14,97% nella prima giornata, 4 anni fa era al 49,4%

Alle 23 di ieri l’affluenza si è attestata al 14,97% nel collegio 5 Reggio Calabria-Locri. Quattro anni fa, alla stessa ora, aveva votato il 49,4% degli aventi diritto. Il confronto, però, riguarda due consultazioni organizzate in modo diverso: allora si votava in un solo giorno e quello delle 23 era il dato definitivo. In questa tornata, invece, si vota su due giorni. 

I candidati

Quattro i candidati che si contendono il seggio a Montecitorio: Fabio Roscioli di Forza Italia, candidato per il centrodestra; Domenico Giannetta di Futuro Nazionale (la sua candidatura rappresenta il primo banco di prova per il partito del generale Vannacci). Francesco Antonio Benedetto, candidato del Campo largo che si presenta unito e Francesco Toscano per Democrazia Sovrana Popolare. I seggi allestiti sono 487, gli aventi diritto al voto (secondo quanto riportato dal sito Eligendo del ministero dell'Interno), sono 287.719. 

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