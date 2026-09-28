Tesoriere nazionale di Forza Italia e avvocato civilista, Roscioli conquista il seggio alla Camera succedendo a Francesco Cannizzaro. Nel suo percorso professionale si è occupato di diritto bancario e commerciale, affiancando all'attività politica l'impegno nel sociale e nello sport
Fabio Roscioli conquista il seggio lasciato vacante da Francesco Cannizzaro e approda alla Camera. Il tesoriere nazionale di Forza Italia si è imposto nelle elezioni suppletive di Reggio Calabria, superando il candidato del centrosinistra Frank Benedetto e quello di Futuro Nazionale, Domenico Giannetta.
Chi è Fabio Roscioli
Nato a Roma il 26 marzo 1966, Roscioli è avvocato civilista, esperto di diritto bancario e commerciale e dirigente di Forza Italia. Laureato in Giurisprudenza all'Università La Sapienza, ha svolto attività accademica collaborando fino al 2004 con la cattedra di Diritto Bancario del professor Paolo Ferro-Luzzi.
La carriera professionale
Nel corso degli anni ha firmato pubblicazioni e contributi scientifici dedicati al diritto bancario e commerciale. Nel 2011 ha fondato nella Capitale RM - Studio Legale Civile e Commerciale, specializzato nell'assistenza legale a imprese, società e persone giuridiche.
Il ruolo in Forza Italia
All'interno del partito ricopre dal 2023 l'incarico di tesoriere e amministratore nazionale, con responsabilità sulla gestione amministrativa e finanziaria della formazione fondata da Silvio Berlusconi. In precedenza aveva già svolto un importante incarico tecnico come liquidatore del Popolo della Libertà.
Vedi anche
Elezioni suppletive a Reggio Calabria, affuenza in calo alle 23
L'impegno nel sociale
Oltre all'attività forense e politica, dal 2020 è vicepresidente della Fondazione Mancini-Jacobini di Roma, realtà impegnata nel sostegno agli anziani in condizioni di disagio economico e sociale.
La passione per lo sport
Appassionato di ciclismo su strada, dal 2024 guida la Commissione Procuratori Legali della Lega Ciclismo Professionistico, incarico che unisce la competenza giuridica all'interesse per il mondo sportivo.