Tesoriere nazionale di Forza Italia e avvocato civilista, Roscioli conquista il seggio alla Camera succedendo a Francesco Cannizzaro. Nel suo percorso professionale si è occupato di diritto bancario e commerciale, affiancando all'attività politica l'impegno nel sociale e nello sport ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Fabio Roscioli conquista il seggio lasciato vacante da Francesco Cannizzaro e approda alla Camera. Il tesoriere nazionale di Forza Italia si è imposto nelle elezioni suppletive di Reggio Calabria, superando il candidato del centrosinistra Frank Benedetto e quello di Futuro Nazionale, Domenico Giannetta.

Chi è Fabio Roscioli Nato a Roma il 26 marzo 1966, Roscioli è avvocato civilista, esperto di diritto bancario e commerciale e dirigente di Forza Italia. Laureato in Giurisprudenza all'Università La Sapienza, ha svolto attività accademica collaborando fino al 2004 con la cattedra di Diritto Bancario del professor Paolo Ferro-Luzzi.

La carriera professionale Nel corso degli anni ha firmato pubblicazioni e contributi scientifici dedicati al diritto bancario e commerciale. Nel 2011 ha fondato nella Capitale RM - Studio Legale Civile e Commerciale, specializzato nell'assistenza legale a imprese, società e persone giuridiche.

Il ruolo in Forza Italia All'interno del partito ricopre dal 2023 l'incarico di tesoriere e amministratore nazionale, con responsabilità sulla gestione amministrativa e finanziaria della formazione fondata da Silvio Berlusconi. In precedenza aveva già svolto un importante incarico tecnico come liquidatore del Popolo della Libertà. Vedi anche Elezioni suppletive a Reggio Calabria, affuenza in calo alle 23

L'impegno nel sociale Oltre all'attività forense e politica, dal 2020 è vicepresidente della Fondazione Mancini-Jacobini di Roma, realtà impegnata nel sostegno agli anziani in condizioni di disagio economico e sociale.