Enrico Letta compie 60 anni, la carriera dell'ex premier. FOTO

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Enrico Letta compie 60 anni, la vita e la carriera politica dell'ex premier e leader dem

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©Ansa

Pisano, classe 1966, ha mosso i primi passi in politica nel Ppi per poi confluire nella Margherita e infine nel Partito democratico. Convinto europeista, nel 1998 è stato ministro per le Politiche comunitarie nel governo D'Alema. Esponente della corrente bersaniana, nel 2013 è diventato premier prima di essere sostituito l'anno successivo da Renzi. Si è dedicato alla carriera accademica con una pausa di due anni, tra il 2021 e il 2023, quando ha ricoperto la carica di segretario del Pd

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