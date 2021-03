La nomina dell’ex premier alla guida del Partito democratico è stata accolta da molti commenti di auguri da parte di esponenti dem. Messaggi anche dalle altre forze politiche. Il ministro degli Esteri dice: “Lavoriamo insieme sulla transizione ecologica”. Il ministro Brunetta: “Bene le sue parole sulla pubblica amministrazione”. Critico invece Matteo Salvini: “Se vuole rilanciare lo Ius Soli parte male. Non perdiamo tempo in cavolate" Condividi:

Enrico Letta è stato eletto dall’Assemblea Pd come nuovo segretario dem. Una nomina ampiamente prevista nei numeri, visto che ha ottenuto quasi l’unanimità dei voti. La sua elezione e il suo discorso (ECCO COSA HA DETTO) hanno subito suscitato numerose reazioni dal mondo politico. Le reazioni nel Pd Soddisfatto Nicola Zingaretti, il predecessore di Letta, che su Twitter scrive: "Bene Enrico Letta. Forza Pd! Ora lealtà e passione per il bene dell’Italia". Matteo Orfini dice che “Letta ridisegna con grande serietà profilo e posizionamento del Pd. Un ottimo inizio”. Il ministro dem Lorenzo Guerini fa gli auguri al nuovo segretario scrivendo: "Giovani, diritti, cultura e crescita. Le idee del Pd e per il Pd indicate da Enrico Letta sono la strada giusta per le grandi sfide che abbiamo oggi davanti a noi”.

Di Maio a Letta: insieme sulla transizione ecologica leggi anche Letta eletto segretario del partito: "Serve un nuovo Pd aperto" Dal M5s il ministro Luigi Di Maio dice: “Buon lavoro al nuovo segretario del Pd Enrico Letta. Superiamo questa fase così dura e guardiamo avanti, al 2050, puntando sulla Transizione Ecologica del Paese. Insieme possiamo raggiungere obiettivi importanti per l’Italia”. Auguri anche dal capo politico Vito Crimi: "Buon lavoro ad Letta. Il M5s ha dimostrato di essere una forza leale e aperta alla collaborazione, e continuerà ad esserlo in questa difficile fase per il Paese". Brunetta: congratulazioni a Letta, bene parole su p.a. Da Forza Italia arrivano le parole di apprezzamento del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta: "Congratulazioni al neo-segretario del Pd, Enrico Letta. Bene le sue parole sull'esigenza di rinnovamento dello Stato per la ricostruzione del Paese. Insieme al lavoro per una Pubblica amministrazione moderna ed efficiente".