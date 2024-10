L'ex premier Enrico Letta rassegnerà le sue dimissioni dal Parlamento italiano. La decisione, come lui stesso spiega, arriva in seguito alla nomina come decano dell'Istituto de Empresa (IE) di Madrid, perché il lavoro in Parlamento richiede "un impegno totale". Letta, che entrerà in carica il 20 novembre, manterrà invece altre sue mansioni come quella di Presidente dell'Istituto Jacques Delors di Parigi.

Letta era impegnato dal 2023 nella redazione e nella presentazione del Rapporto sul futuro del mercato interno dell'Unione europea commissionatogli dalla Commissione e dal Consiglio UE.