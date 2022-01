Si continua a trattare sul nuovo presidente della Repubblica, dopo il nulla di fatto sul nome della presidente del Senato Casellati e l’avvio del dialogo fra le forze di maggioranza, che nella settima votazione sembrano optare per l'astensione o la scheda bianca. Il segretario dem: “Il centrodestra si è formalmente spaccato, politicamente è un punto essenziale”. Boschi (Iv): eleggere Belloni "è davvero un vulnus per la democrazia" Condividi

Proseguono gli incontri e le trattative politiche nella sesta giornata di votazioni per l’elezione del presidente delle Repubblica (LO SPECIALE - IL REGOLAMENTO - GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Dopo il nulla di fatto sulla presidente del Senato Elisabetta Casellati (COS'È SUCCESSO), si è aperto il dialogo fra le forze di maggioranza. In mattinata un nuovo incontro fra Matteo Salvini, Enrico Letta e Giuseppe Conte: nella settima votazione, iniziata alle 9.30, l'orientamento della maggioranza sembra quello della scheda bianca o dell'astensione, così da prendere tempo per fare passi avanti nella trattativa. Il vertice è poi stato sospeso e riaggiornato: fonti M5S fanno sapere che "il presidente Conte e gli altri leader hanno convenuto di aggiornare più tardi in mattinata il vertice di maggioranza". "Si è ragionato di vari nomi - ha fatto sapere il segretario dem - tanti, dal nome di Draghi, a Mattarella, la Cartabia, la Severino, la Belloni e gli altri come Amato e Casini. Attorno a tutti questi nomi si è cominciato a discutere. Poi ciascuno ha fatto delle verifiche a casa sua" (LE MOSSE DEL CENTRODESTRA).

Letta: “È durissima, fortuna che Pd è unito” leggi anche Quirinale, grandi elettori della Lega verso l'astensione "Ognuno di noi, qua dentro, interpreti il suo ruolo come grande elettore e non grande twittatore. Da queste scelte dipende futuro del Paese", ha detto Letta, secondo quanto riferito da fonti del Nazareno, all'assemblea con i grandi elettori alla Camera. "È durissima. Fortuna che c'è il Pd. Fortuna che c'è l'unità del Pd", ha aggiunto fra gli applausi. "Ieri grande successo nostro, la mattina - ha ribadito poi Letta riferendosi al voto su Elisabetta Casellati - Vi ringrazio, perché siete stati eccezionali nel fidarvi della tattica. È stata una vittoria che ci ha consentito di tornare alla casella di partenza". “Per un successo c'è bisogno che la nostra logica 'non deve esserci un vincitore' prevalga - ha aggiunto - Non lo capiscono tutti. E non capirlo vuol dire non comprendere che il bandolo della matassa si trova solo con un accordo tra tutti”.

Letta: “centrodestra ora spaccato, punto essenziale” approfondimento Quirinale, franchi tiratori fermano Casellati: solo 382 voti "Oggi si riparte con un metodo di confronto caratterizzato da un elemento in più: il centrodestra si è formalmente spaccato. Politicamente è un punto essenziale", ha proseguito Letta."Salvini è uscito con la solita logica del 'sono io che do le carte'. Questo ha creato un cortocircuito anche coi Cinque Stelle. Appena Salvini ha parlato, ho capito che l'ipotesi a cui faceva riferimento sarebbe stata bruciata. A causa di questo metodo". "Noi dobbiamo tentare, nelle discussioni all'interno della maggioranza, tutto il possibile perché la quadratura del cerchio avvenga - ha proseguito il leader dem - La coerenza tra maggioranza di governo, due coalizioni e una maggioranza che regge il Presidente della Repubblica".