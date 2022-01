La coalizione di centrodestra scricchiola paurosamente dopo il fallito “blitz” al Colle con la candidatura della presidente del Senato Elisabetta Casellati. Dopo una giornata di tensioni e fumate nere, in serata Matteo Salvini ha auspicato l’elezione di una donna e Forza Italia ha annunciato che d’ora in avanti si muoverà in autonomia. Senza un nome condiviso, però, c'è l’ennesima fumata nera. Intanto i leader della maggioranza dovrebbero incontrarsi, ma il vertice è stato rinviato, e Giovanni Toti di Coraggio Italia inviata a "fare presto o decideranno i grandi elettori" ( LA VOTAZIONE IN DIRETTA - LO SPECIALE - IL REGOLAMENTO ). E Salvini avverte che un Mattarella bis "non può essere una scelta di ripiego. Basta andare avanti con i veti della sinistra. Piuttosto che andare avanti altri 5 giorni con i veti" meglio andare su "Mattarella, ma bisogna farlo con convinzione". Nella votazione mattutina Forza Italia e Lega si astengono, mentre Fratelli d'Italia vota per Carlo Nordio.

Salvini: "Draghi resti premier o si rischia"

Casini: "Mio nome solo se unisce"

"Per me Draghi è meglio che resti a Palazzo Chigi, perché tutto il resto sarebbe rischioso - ha detto ancora Salvini - Ma ho capito che gli altri fanno politica solo bruciando le proposte che arrivano, mentre io non ho mai messo veti nei confronti di nessuno. Però ho capito che prima di dire un eventuale sì a un nome che arriva da sinistra, ora io sto zitto per non finire dentro le loro guerre interne".

Delegati FdI votano Carlo Nordio

Nella prima votazione di giornata Fratelli d'Italia non sceglie l'astensione e in una nota comunica: "In risposta all'indecorosa immagine che il Parlamento sta dando in occasione dell'elezione del Presidente della Repubblica, Fratelli d'Italia voterà Carlo Nordio. Manterremo il voto su Nordio finché le altre forze politiche non convergeranno su questa scelta o finché non dovesse emergere una alternativa migliore. Fratelli d'Italia non ha i numeri per essere determinante in questo importante passaggio politico, ma abbiamo le idee molto chiare: vogliamo arrivare a una soluzione nel minor tempo possibile".



Il vertice di maggioranza

La mattinata della settima chiama si apre con un vertice dei partiti che compongono la maggioranza di governo: Salvini, Letta, Conte, Tajani e Renzi si dovrebbero vedere per cercare un nome condiviso: il vertice però è stato rinviato, secondo quanto riferito da Renzi perché Conte era assente. Ieri sera l’ipotesi Elisabetta Belloni - attualmente a capo dei servizi segreti - ha incontrato il fuoco di sbarramento di Forza Italia e renziani. Salvini ha annunciato che la Lega si asterrà in assenza di un accordo sul Colle alla settima votazione, come Forza Italia e i centristi.