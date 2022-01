Quirinale, centrodestra per Casellati: come si è arrivati al suo nome

Lo schieramento è intenzionato a votare alla quinta chiama per l'attuale presidente del Senato. Il suo nome non era nella rosa dei tre candidati presentata ufficialmente pochi giorni fa - Pera, Moratti e Nordio -, ma indiscrezioni l'avevano sempre dato come in corsa. Dalla rinuncia di Berlusconi, fino alle votazioni odierne: ecco le tappe che hanno portato a prendere sempre più in considerazione la scelta della seconda carica dello Stato per la corsa al Colle