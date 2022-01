Sergio Mattarella bis, rieletto presidente della Repubblica

Sergio Mattarella è di nuovo presidente della Repubblica, eletto all'ottavo scrutinio. Aveva detto che non sarebbe tornato al Quirinale, aveva anche fatto le valigie . Ma le richieste e gli appelli dei partiti non si sono mai fermati ( LO SPECIALE DI SKY TG24 - GLI AGGIORNAMENTI LIVE ). Anzi: nel sesto giorno di votazione per quello che avrebbe dovuto sostituirlo come presidente della Repubblica, tutti - tranne Fratelli d'Italia - sono tornati a chiedergli di restare al Colle. Impossibile trovare un altro nome che mettesse d'accordo tutte le aree politiche. Ecco chi è il capo dello Stato ( LA FOTOSTORIA ).

Mattarella diventa professore universitario, docente di Diritto parlamentare alla facoltà di Giurisprudenza dell'università di Palermo. Nel 1983 viene eletto in Parlamento alla Camera dei deputati: ci resterà ininterrottamente fino al 2008. Nel corso degli anni ricopre più volte incarichi di governo: è ministro per i Rapporti con il Parlamento dal luglio 1987 al luglio 1989; ministro dell'Istruzione dal luglio 1989 al luglio 1990; vicepresidente del Consiglio dall'ottobre 1998 al dicembre 1999; ministro della Difesa dal dicembre 1999 al giugno 2001.

L'evento politico più significativo è del 1993: è lui infatti il relatore della legge elettorale che introduce una forte componente maggioritaria nell'elezione di deputati e senatori, sull'onda dei referendum dello stesso anno e dello scandalo di Mani Pulite. La legge, divenuta famosa come "Mattarellum", è stata utilizzata per le votazioni del 1994, del 1996 e del 2001.

I primi sette anni al Colle

I sette anni di Mattarella al Quirinale non sono stati facili. A partire dai primi, segnati dalla crisi migratoria che continuava a investire l'Italia e dal fallimento del referendum costituzionale proposto da Matteo Renzi. Ha visto nascere e morire due tra i governi più discussi delle ultime legislature, usciti da elezioni politiche senza veri vincitori: il Conte I e il Conte II. È poi arrivata la pandemia da coronavirus: i lockdown, i colori delle Regioni, i vaccini e i no vax, il Green pass e i no Green pass. In mezzo, un altro governo, quello di Mario Draghi. È proprio sull'asse tra Mattarella e il premier che i partiti hanno spinto per convincere il capo dello Stato a rimanere a Roma: entrambi figure istituzionali, apprezzati dagli italiani, dall'Unione europea e dalla comunità internazionale, insieme si fanno garanti della stabilità del Paese.