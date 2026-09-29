Il 29 settembre l’ex presidente del Consiglio avrebbe compiuto 90 anni. La famiglia e gli amici più stretti si riuniscono a Villa Certosa per ricordarlo. In programma anche iniziative a Bruxelles

Oggi, 29 settembre, Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni. A più di tre anni dalla morte dell’ex presidente del Consiglio, avvenuta nel giugno 2023, la famiglia e gli amici più stretti hanno deciso di ricordarlo riunendosi a Villa Certosa, la residenza in Sardegna particolarmente cara a Berlusconi.

La famiglia e gli amici a Villa Certosa

L’idea della riunione è stata di Luigi Berlusconi, il figlio più piccolo dell’ex premier. A Villa Certosa sono attesi i figli con i rispettivi coniugi, la compagna Marta Fascina e alcuni degli amici più stretti di Berlusconi, tra cui Gianni Letta, Fedele Confalonieri e Adriano Galliani. Potrebbe esserci anche Marcello Dell’Utri, se le condizioni di salute glielo consentiranno. Nella residenza di Porto Rotondo, dove negli anni Berlusconi aveva ospitato anche George W. Bush, Tony Blair e Vladimir Putin, verrà celebrata una messa in ricordo dell’ex presidente del Consiglio. A seguire si terrà l’ultimo pranzo della famiglia Berlusconi nella dimora sarda prima che la sua cessione allo sceicco Al Thani diventi definitiva.

Gli appuntamenti a Bruxelles

Berlusconi verrà ricordato anche a Bruxelles dal segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, in un evento al Parlamento europeo. Letizia Moratti ricorderà Berlusconi in occasione della presentazione del suo nuovo libro, alla quale parteciperanno anche il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto e l’ex presidente del Consiglio Enrico Letta.