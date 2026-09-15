Il bollo auto, gestito dall'Automobile Club d'Italia (Aci) in collaborazione con tutte le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è una tassa annuale sul possesso di automobili. Sono tenuti al pagamento tutti i soggetti che possiedono un veicolo iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Il bollo può essere pagato presso qualsiasi punto di riscossione autorizzato, ma solo la Regione di residenza e l’Agenzia delle Entrate possono verificare la regolarità dei pagamenti. Dal 1° gennaio 2020 i pagamenti avvengono attraverso la piattaforma PagoPA.

L'entità della tassa dipende sostanzialmente da due parametri: la norma di emissione del veicolo e la potenza del motore (espressa in kilowatt), entrambi indicati sulla carta di circolazione. Vanno però considerate le variazioni in base alla Regione di residenza.

A livello nazionale, i veicoli elettrici godono di un'esenzione del bollo auto per cinque anni a partire dall’immatricolazione. Oltre tale limite viene previsto un pagamento ridotto del 75%. Le agevolazioni possono tuttavia variare su base regionale.

Per approfondire: Bollo auto e rottamazione quinquies, come funziona e quali Regioni hanno aderito

©IPA/Fotogramma