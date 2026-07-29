De Lucia alla Commissione Antimafia: "I boss comandano dal carcere"

Il capo dei pm di Palermo: "In un anno e mezzo sequestrati 297 cellulari solo ai detenuti del capoluogo siciliano". Poi lancia l'allarme: "Cosa nostra punta ai droni lanciamine" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Mafiosi di grosso calibro con la disponibilità di cellulari appena varcata la soglia del carcere, conversazioni tra boss capaci di dialogare liberamente da dietro le sbarre, clan a caccia di armi hi-tech come i droni lanciamine. Questo il quadro allarmante che esce dall'audizione del procuratore di Palermo Maurizio de Lucia che ieri, per tre ore, ha mostrato a deputati e senatori il volto della mafia post cattura di Matteo Messina Denaro. Dichiarazioni attese, quelle del magistrato, specie dopo le polemiche seguite alle esternazioni del ministro della Giustizia Nordio che l'aveva definito "fuori controllo". De Lucia nel corso di un incontro pubblico aveva lanciato l'allarme sulla permeabilità degli istituti di pena "in mano alla criminalità organizzata". E il ministro aveva bollato le accuse come un affronto alla polizia penitenziaria. Il capo dei pm di Palermo però non ha fatto dietro-front e, pur testimoniando stima e gratitudine verso la polizia penitenziaria, ha ribadito che le carceri italiane, non soltanto quelle della Sicilia, sono di fatto un colabrodo.

Tra 2025 e 2026 sequestrati quasi 300 cellulari A parlare sono i numeri. "Nei soli istituti di pena di Palermo Pagliarelli e Ucciardone abbiamo scoperto a disposizione dei detenuti, tra il 2025 e il primo semestre del 2026, 297 cellulari. E centinaia ne abbiamo trovati in tutta la Sicilia. Questi sono quelli che abbiamo recuperato, la cui introduzione nelle celle cioè è fallita. E' immaginabile quanti invece siano riusciti a entrare senza che ce ne accorgessimo", ha detto de Lucia. "Se consentiamo ai mafiosi di continuare a fare i mafiosi dal carcere vanifichiamo anche il lavoro investigativo - ha spiegato - denunciando un doppio rischio: la custodia cautelare cautela ben poco e poi si indebolisce la credibilità dello Stato nelle persone a cui chiediamo collaborazione, come ad esempio le vittime del racket. Quando si sa che chi hai denunciato ordina i danneggiamenti dalla galera è difficile capire l'utilità delle denunce". Leggi anche Mafia, colpo a Mala del Brenta: confiscati beni per 2 mln di euro

"Mafia non ha al momento un organo di vertice" Ampio spazio dell'audizione è stata dedicata al nuovo volto di Cosa nostra. La mafia non ha un organo di vertice, ma i "mandamenti" dialogano e collaborano nella gestione degli affari illeciti tra cui, ancora una volta, ha un ruolo di primo piano il traffico di droga, vecchio brand delle cosche per qualche tempo lasciato alla 'ndrangheta. I clan, inoltre, hanno ben chiara l'importanza di rafforzare il proprio arsenale, ma puntano sulla qualità: non solo i kalashnikov con cui hanno terrorizzato per mesi commercianti palermitani per indurli a pagare il pizzo, ma armi hi-tech. Approfondimento Paolo Borsellino, 34 anni fa la strage di mafia in via D'Amelio