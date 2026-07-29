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Torino, uccisero tabaccaio durante rapina a Pinerolo, arrestati dopo 14 anni

Cronaca

A 14 anni dall’omicidio, sono stati individuati i presunti responsabili della morte di Giovanni Bruno, il proprietario di un bar tabacchi che venne ucciso durante una rapina il 4 giugno 2013. Dei tre presunti malviventi, uno è deceduto. Per gli altri due si sono aperte le porte del carcere

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A 14 anni dall’omicidio, sono stati arrestati i presunti responsabili della morte di Giovanni Bruno, il proprietario di un bar tabacchi di Pinerolo, nel Torinese, che venne ucciso durante una rapina il 4 giugno 2013.

 

Individuati i tre responsabili, uno è deceduto

A distanza di quattordici anni, gli investigatori dei carabinieri, sotto il coordinamento della Procura di Torino, sono riusciti a riaprire il caso e ad individuare con certezza i tre uomini che parteciparano alla rapina, uno dei quali deceduto otto anni fa. Per gli altri due, sulla base delle evidenze raccolte, è stata richiesta una misura cautelare confermata dal gip del Tribunale torinese.  Per il primo dei due, un settantanovenne di origine sarda, sono scattate le manette lunedì quando è stato  individuato e arrestato a Torino, è successivamente  portato nel carcere torinese. Stessa sorte per il complice, cinquantatreenne torinese, sorpreso e arrestato ieri. Anche  per lui si sono aperte le porte del carcere.

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