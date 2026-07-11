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Ritrovati in Romania 10 dipinti rubati in Italia: valore complessivo di oltre 90 mila euro

Cronaca

Le opere d'arte erano state trafugate dall'abitazione di un collezionista residente a Bassano del Grappa nell'agosto del 2024

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Sono stati riportati in Italia 10 dipinti recuperati in Romania dai Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale: le opere, attribuite a maestri dell'arte pittorica italiana e risalenti ai periodi tra il XV e XVII secolo, erano state trafugate il 23 agosto 2024 nell'abitazione di un collezionista residente a Bassano del Grappa e portate illegalmente in Romania. Un furto da oltre 90 mila euro.

Durate le indagini è stata fondamentale la consultazione della banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, un archivio digitale in uso esclusivo ai militari del comando carabinieri Tpc per la ricerca e la comparazione delle immagini delle opere d'arte da ricercare. I riscontri investigativi svolti sul territorio estero dal personale della direzione investigativa criminale romena hanno confermato che i 10 dipinti erano proprio quelli trafugati nel 2024 in Italia.

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