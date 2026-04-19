Fascicolo contro ignoti

Il legale ha riferito in una dichiarazione che la Procura di Cassino ha sequestrato la piscina e sono state eseguite le prime indagini per accertare come mai non fosse presente la griglia di protezione sul bocchettone. Il legale ha aggiunto che mercoledì 22 aprile sarà incaricato un consulente per l'esame autoptico e che la scelta dello studio legale ricadrà su Nicandro Buccieri. Lo stesso avvocato ha detto di essere in attesa di conoscere i nomi chi sarà iscritto nel registro degli indagati visto che il fascicolo per omicidio colposo è al momento contro ignoti. "Una cosa è certa - ha dichiarato l'avvocato Francesco Lauri - la griglia di protezione non era presente. Il bocchettone di aspirazione era completamente libero mentre la griglia di protezione è stata trovata ben lontana come se chi avesse l'obbligo di mettere in sicurezza l'impianto si fosse dimenticato di ricollocarla".