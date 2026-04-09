Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bambino risucchiato dal bocchettone di una piscina a Rimini, dichiarata la morte cerebrale

Cronaca
©Ansa

Il 12enne di San Benedetto del Tronto il giorno di Pasqua era rimasto bloccato sott’acqua in una vasca idromassaggio di un hotel a Pennabilli, nel Riminese. A dare l’allarme erano stati i genitori: il ragazzino, quando è stato soccorso, era già in arresto cardiaco e non ha più ripreso conoscenza. La Procura di Rimini ha aperto un’indagine

ascolta articolo

È stata dichiarata la morte cerebrale per il 12enne rimasto incastrato sott'acqua nella vasca idromassaggio di un hotel a Pennabilli, nel Riminese. Il ragazzino, originario di San Benedetto del Tronto, si trovava in vacanza con i genitori. L’incidente è avvenuto nel giorno di Pasqua. Dopo quattro giorni di ricovero in rianimazione, nel primo pomeriggio di giovedì 9 aprile, i medici dell'ospedale Infermi di Rimini hanno dichiarato la morte cerebrale del 12enne. La Procura di Rimini ha sequestrato la vasca e aperto un fascicolo: l'ipotesi iniziale di lesioni gravissime è destinata a essere riqualificata in omicidio colposo. Al centro delle indagini i sistemi di sicurezza dell'impianto.

Cosa è successo

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri di Novafeltria, il dodicenne sarebbe rimasto bloccato con una gamba in un bocchettone della vasca: sarebbe stato risucchiato al punto da non riuscire a riemergere. A lanciare l'allarme, erano stati i genitori, presenti in acqua, che avevano notato movimenti anomali. Il 12enne era stato estratto in arresto cardiaco, rianimato sul posto e trasportato d'urgenza in elicottero all'Infermi, dove non ha più ripreso conoscenza. 

Leggi anche

Neonato trovato tra droga e rifiuti, arrestato il compagno della madre

Cronaca: Ultime notizie

Molise, Salvini in visita. Nuova frana, isolato il comune di Agnone

Cronaca

In Cdm si attende l'adozione di un provvedimento per un primo, iniziale, stanziamento di risorse...

Equalize, chiesto processo per Pazzali: chiuse indagini su 81 persone

Cronaca

L’ex presidente di Fondazione Fiera Milano ed ex titolare dell'agenzia investigativa è accusato...

Bosconero, don Mario Viano indagato: dimissioni dopo la perquisizione

Cronaca

La diocesi di Ivrea ha confermato che, dopo la perquisizione dei carabinieri forestali nella...

Roma, Maurizio Battista denunciato per stalking dall'ex manager

Cronaca

Al centro del caso ci sono i video pubblicati dall'artista sui social, in cui allude a "uno...

Sofia di Vico morta per allergia al latte, il padre: avevo avvisato

Cronaca

Che la 15enne abbia avuto uno choc anafilattico è molto probabile ma pare anche che...

Cronaca: i più letti