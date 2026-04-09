Il 12enne di San Benedetto del Tronto il giorno di Pasqua era rimasto bloccato sott’acqua in una vasca idromassaggio di un hotel a Pennabilli, nel Riminese. A dare l’allarme erano stati i genitori: il ragazzino, quando è stato soccorso, era già in arresto cardiaco e non ha più ripreso conoscenza. La Procura di Rimini ha aperto un’indagine