Il piccolo di 15 giorni è stato trovato in un appartamento nella Capitale: dormiva nudo su un materasso sporco e pieno di muffe. In casa sono stati trovati anche circa 5 chili di marijuana e hashish per un valore compreso tra i 60.000 e i 70.000 euro. La madre del bimbo è stata denunciata: i due erano già coinvolti in un procedimento penale per omicidio colposo per la morte di un altro figlio

Un neonato di 15 giorni è stato trovato tra droga e rifiuti in un appartamento a Roma. La madre del piccolo è stata denunciata mentre il compagno della donna è stato arrestato dalla polizia locale. Il controllo era scattato subito dopo la nascita del bambino: la madre lo aveva portato via dall’ospedale, sottraendolo alle cure del personale sanitario e impedendo così di effettuare le necessarie terapie. All’arrivo delle autorità, il neonato è stato trovato su un materasso poggiato su un pavimento sporco, completamente nudo, circondato da rifiuti e muffe. In casa sono stati trovati anche circa 5 chili di marijuana e hashish.