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Salerno, 78enne muore poco dopo essere stato dimesso dall'ospedale: disposti accertamenti

Cronaca

 È accaduto a Vallo della Lucania. L'anziano, residente nella frazione di Vallo Scalo, era stato trasportato in ospedale da un'ambulanza per difficoltà respiratorie, riconducibili a un possibile scompenso cardiaco

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Muore a pochi metri dall'ospedale dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso. È accaduto a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, dove un uomo di 78 anni è deceduto poco dopo aver lasciato l'Ospedale San Luca. L'anziano, residente nella frazione di Vallo Scalo, era stato trasportato in ospedale da un'ambulanza per difficoltà respiratorie, riconducibili a un possibile scompenso cardiaco. Sottoposto ad accertamenti, era stato successivamente dimesso. Pochi minuti dopo l'uscita dalla struttura, mentre si trovava in auto con la compagna, si è improvvisamente accasciato. Il mezzo aveva percorso poche decine di metri dall'ospedale. Immediato l'intervento dei sanitari, che hanno tentato le manovre di rianimazione senza esito. Sono in corso accertamenti per chiarire le condizioni cliniche dell'uomo al momento della dimissione e le cause del decesso. 

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