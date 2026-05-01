Le nuove misure sono state stabilite dall’Amministrazione comunale con l’ordinanza sindacale n. 135 del 28 aprile 2026, emanata, spiega il sito del Comune , "a seguito delle numerose segnalazioni pervenute da parte di cittadini che evidenziano il disagio determinato dalle maleodoranze e gli inconvenienti igienico-sanitari derivanti dalla presenza di deiezioni liquide animali sugli spazi destinati alla socializzazione di adulti e bambini, visto anche il notevole e crescente numero di animali d'affezione, in particolare cani, presenti sul territorio comunale".

I punti

L'ordinanza nello specifico impone:

• di munirsi, durante l'accompagnamento dei cani, di apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d’acqua, senza aggiunta di sostanze chimiche o detergenti, da versare all'occorrenza;

• di riversare una congrua quantità di acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide dei cani ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via;

• è fatto divieto assoluto di consentire ai cani di urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, uffici e negozi e vetrine.

L'inosservanza di queste disposizioni comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000.

Rimane comunque a carico del trasgressore il ripristino dei luoghi.