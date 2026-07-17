Graziano Mesina è stato uno dei più noti banditi sardi, autore di sequestri di persona, omicidi e altri reati. Ha trascorso la vita entrando e uscendo dal carcere sin dall’adolescenza per un totale di circa quarant’anni. Nel 2004 il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi gli concesse la grazia e il provvedimento fece molto discutere data la gravità dei reati di cui si era macchiato il cosiddetto “Grazianeddu”. Dopo alcuni anni dalla scarcerazione, nel 2013 Mesina, con una banda di sodali, progettò un nuovo sequestro di persona e fu nuovamente arrestato. Scarcerato per decorrenza dei termini di custodia nel 2019, l’anno successivo, quando i carabinieri si recarono alla sua abitazione per riportarlo in carcere, non si fece trovare e si rese nuovamente latitante, alla veneranda età di 78 anni. Fu catturato nel 2021 ed è morto nel 2025.