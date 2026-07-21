Il 18 marzo 2026 la Conferenza delle Regioni ha espresso parere negativo sul disegno di legge perché ritiene sia troppo debole nei confronti di molte strutture già esistenti. Applicare gran parte dei requisiti soltanto alle nuove piscine produrrebbe livelli di tutela differenti tra impianti vecchi e nuovi. Viene inoltre contestata l’esclusione delle piscine gestite dalle associazioni e dalle società sportive. Secondo le Regioni, questa eccezione potrebbe sottrarre alle nuove regole sanitarie e di sicurezza una parte consistente degli impianti effettivamente utilizzati dal pubblico. Allo stesso tempo, le amministrazioni regionali considerano eccessivo coinvolgere le aziende sanitarie nei controlli sulle piscine private domestiche. Il problema è aggravato dalla clausola di invarianza finanziaria. Il disegno di legge stabilisce che le amministrazioni pubbliche debbano applicare le nuove regole senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, utilizzando personale e risorse già disponibili: ciò significa aumentare controlli e adempimenti senza ricevere fondi aggiuntivi e senza nuove assunzioni nelle Asl.

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