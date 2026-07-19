L'uomo, 56 anni, dopo avere detto alla figlia di rimanere ad aspettarlo in una zona tra i giochi e la piscina si sarebbe allontanato, forse per salire in camera a prendere qualcosa, ma quando è tornato era già troppo tardi. L'ipotesi di reato è abbandono di minore

Secondo gli accertamenti dei carabinieri, l'uomo, 56 anni, dopo avere detto alla figlia di rimanere ad aspettarlo in una zona tra i giochi e la piscina si sarebbe allontanato, forse per salire in camera a prendere qualcosa, ma quando è tornato dalla figlia era già troppo tardi.

Esaminate le immagini delle telecamere di sicurezza

I carabinieri hanno analizzato i filmati delle telecamere dell'hotel Continental di Milano Marittima. Attraverso le riprese infatti è stato possibile ricostruire gli spostamenti della piccola, rimasta sola per alcuni minuti in attesa del padre e annegata nella piscina dell'hotel.

La bimba era sulla Riviera Romagnola per trascorrere una vacanza assieme ai genitori e alle due sorelline più grandi di lei. Il magistrato ha aperto un fascicolo, dove l'ipotesi più probabile è quella di omicidio colposo, e all'inizio della prossima settimana verrà eseguita l'autopsia. Ad accorgersi per primi della tragedia sono stati due ragazzini che, passando per strada, pare abbiano notato i cancelli aperti. Sono così entrati e hanno visto qualcosa galleggiare, poi hanno urlato per lanciare l'allarme. Secondo i primi accertamenti pare che nell'orario in cui la bambina è annegata, attorno alle 14, non era previsto il servizio di salvataggio con bagnino, ma i cancelli della piscina fossero comunque aperti. Aspetti che andranno ancora approfonditi dagli investigatori, che ieri hanno già sentito diversi testimoni per ricostruire la vicenda, in parte ripresa dalle telecamere. Dalle immagini è stato possibile dedurre che sia rimasta in acqua almeno 7-8 minuti. .