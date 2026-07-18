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Bimba annega nella piscina di un hotel a Milano Marittima. FOTO

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Una bambina di 4 anni, appartenente a una famiglia austriaca, è morta dopo essere finita nella piscina dell’Hotel Continental di Milano Marittima, frazione di Cervia. La dinamica dell’accaduto è al vaglio dei Carabinieri e della Procura di Ravenna. Ecco le immagini degli accertamenti nella struttura.

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