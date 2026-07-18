Bimba annega nella piscina di un hotel a Milano Marittima. FOTO

Una bambina di 4 anni, appartenente a una famiglia austriaca, è morta dopo essere finita nella piscina dell’Hotel Continental di Milano Marittima, frazione di Cervia. La dinamica dell’accaduto è al vaglio dei Carabinieri e della Procura di Ravenna. Ecco le immagini degli accertamenti nella struttura.
- Una bambina di 4 anni, appartenente a una famiglia austriaca, è morta dopo essere finita nella piscina di un hotel di Milano Marittima, sul litorale ravennate.
- Le circostanze dell’annegamento, avvenuto poco dopo le 14, sono ancora al vaglio degli investigatori. Gli inquirenti stanno ricostruendo quanto accaduto nei minuti precedenti alla caduta in acqua.
- Sul caso lavorano i Carabinieri di Cervia, insieme ai colleghi del Nucleo investigativo di Ravenna. Le indagini sono coordinate dalla Procura.
- Secondo una prima ricostruzione, la bambina si trovava con il padre tra la sala giochi e la piscina. L’uomo si sarebbe momentaneamente allontanato per raggiungere la camera.
- La bambina sarebbe finita in acqua durante la breve assenza del padre. La sequenza esatta degli eventi resta comunque da accertare.
- Dopo essere stata recuperata dalla piscina, la bambina è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena. È morta circa due ore dopo.
- Gli investigatori stanno cercando di chiarire dove si trovassero la madre della bambina e il bagnino al momento dell’incidente.
- La vittima aveva 4 anni ed era in vacanza con la famiglia, di nazionalità austriaca. La bambina aveva anche due sorelle.
- La tragedia ha profondamente colpito Milano Marittima e l’intera città di Cervia, località della Riviera romagnola.
- Il sindaco di Cervia, Mirko Boschetti, ha espresso vicinanza ai genitori e ai familiari, parlando di una tragedia che segna profondamente la città.
- Un militare si dirige verso l’ingresso dell’Hotel Continental, mentre l’area esterna della piscina resta delimitata. Gli inquirenti stanno verificando la posizione delle persone presenti al momento dell’accaduto.
- Un carabiniere in tuta protettiva e due militari osservano l’area accanto alle scale che conducono all’albergo. Il sopralluogo dovrà contribuire a ricostruire quanto accaduto nella piscina.