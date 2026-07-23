Sicurezza piscine, arrivano le nuove norme sugli impianti

Via libera dell'Aula della Camera all'emendamento al decreto Sport che rafforza la sicurezza nelle piscine, dopo i diversi incidenti mortali avvenuti nelle ultime settimane. La norma è stata approvata con sostegno bipartisan e 244 voti favorevoli. Ecco cosa prevede
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