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Sicurezza piscine, arrivano le nuove norme sugli impianti

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Via libera dell'Aula della Camera all'emendamento al decreto Sport che rafforza la sicurezza nelle piscine, dopo i diversi incidenti mortali avvenuti nelle ultime settimane. La norma è stata approvata con sostegno bipartisan e 244 voti favorevoli. Ecco cosa prevede

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