È in corso la ricerca di Billal Miah, 46 anni, che nell'aprile 2020 a Levane uccise la figlia di quattro anni e ferì il figlio maggiore. Assolto nel 2023 perché incapace di intendere e di volere, era sottoposto a una misura di sicurezza e da poco in regime di libertà vigilata in una struttura di Castiglion Fiorentino, da cui si è allontanato. La scomparsa è stata segnalata questa mattina