È in corso la ricerca di Billal Miah, 46 anni, che nell'aprile 2020 a Levane uccise la figlia di quattro anni e ferì il figlio maggiore. Assolto nel 2023 perché incapace di intendere e di volere, era sottoposto a una misura di sicurezza e da poco in regime di libertà vigilata in una struttura di Castiglion Fiorentino, da cui si è allontanato. La scomparsa è stata segnalata questa mattina
È in corso la ricerca di Billal Miah, l'uomo di 46 anni che nell'aprile 2020 uccise la figlia di quattro anni e ferì il figlio maggiore nella casa di famiglia a Levane, frazione del comune di Bucine (Arezzo). Miah si è allontanato dalla struttura di Castiglion Fiorentino dove si trovava in regime di libertà vigilata: l'assenza è stata segnalata questa mattina e sono scattate le ricerche per rintracciarlo.
L'omicidio del 2020
Il delitto risale all'aprile del 2020. Miah, di origine cingalese, colpì i due figli nell'abitazione di famiglia mentre la moglie era uscita a fare la spesa: la bambina di quattro anni morì, il figlio maggiore rimase ferito.
L'assoluzione e la misura di sicurezza
Nel 2023 la corte d'assise di Arezzo lo assolse perché giudicato incapace di intendere e di volere. I giudici disposero però nei suoi confronti una misura di sicurezza della durata di dieci anni in una Rems, collegata alla valutazione della sua pericolosità sociale.
Il passaggio alla libertà vigilata
Negli ultimi mesi il percorso di Miah sarebbe stato rivalutato dalla magistratura di sorveglianza, con una modifica delle condizioni di esecuzione della misura. All'uomo era stata così applicata la libertà vigilata, con il trasferimento nella struttura di Castiglion Fiorentino — una residenza sanitaria — in attesa dell'udienza fissata per il riesame della pericolosità sociale.
Le ricerche
L'allontanamento è stato segnalato questa mattina. Sono in corso le operazioni per rintracciare l'uomo e ricostruire le circostanze della sua assenza dalla struttura.